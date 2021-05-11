Парень, чья пьяная фотография стала мемом, раскрыл спустя 10 лет, как он выглядит на самом деле

Пока в Рунете юношу называли "не хочу, не буду" или просто "укуренным парнем", англоязычные пользователи дали ему прозвище 10 Guy. Десятка в этом случае обозначала высшую отметку наркотического опьянения. Также студента называли Стоунером Стэнли (от английского Stoner — любитель покурить). Реальное же имя парня так никому выяснить и не удалось. Только в начале мая этого года интернет-герой сам решил раскрыть личность в своём блоге.

Привет, я Коннор, он же 10 Guy, он же Стоунер Стэнли, он же укуренный парень. Прошло десять лет с тех пор, как я стал мемом. Подумал, что сейчас самое подходящее время, чтобы выйти из тени и, возможно, слегка приоткрыть кулисы в жизнь человека, ставшего интернет-приколом Коннор Синклер

Фото © Memepedia, Кадры из видео © YouTube / 10 Guy

Оказалось, "не хочу, не буду" зовут Коннором Синклером. Все эти десять лет он скрывал, что именно он — герой знаменитого мема, пишет Ladbible. Но на волне продаж цифрового искусства и старых мемов парень решил рассказать о себе и заработать на этом денег. Сейчас он планирует продать оригинальный мем в виде NFT-токена. Также интернет-звезде предлагают делать настольные игры и даже запустить целый бренд снеков. С какими вкусами будут закуски, не раскрывается.

Честно говоря, я никогда не думал, что мем так долго продержится. Мне делали множество предложений по продвижению. От настольных игр до снеков. Я не соглашался, потому что думал, что людям будет всё равно — и это было немного... неискренне? Мем принадлежит всем, кто поделился и лайкнул его Коннор Синклер

Кадры из видео © YouTube / 10 Guy

Я просто оказался парнем с вспотевшим лицом и остекленевшим взглядом, который стал мемом. Но я чувствую, что сейчас — самое подходящее время для этого. Десятилетие, 10 лет для 10 Guy Коннор Синклер

Для этого парень завёл аккаунты в "Твиттере", "Инстаграме" и на "Ютубе", но пользователи Сети не спешат снова делать из парня знаменитость. Сейчас на его соцсети подписано лишь несколько сотен человек. А многие в комментариях признаются, что всегда были уверены, "укуренный парень" — фотография Квентина Тарантино в молодости. Парень признаётся — его и правда всё время с ним сравнивают.

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