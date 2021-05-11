Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Модель надела шорты для жаркой погоды, которые были настолько рваными, что стыдно просто смотреть

Так Клаудия хотела прорекламировать обновку от известного бренда, но план провалился из-за излишней откровенности наряда.

11 мая 2021, 08:29

Фото © Instagram / klaudiakalia

Популярная 21-летняя модель Клаудия Калия точно знает, как сильно её любят подписчики, и с удовольствием этим пользуется. Девушка выкладывает снимки в купальниках и нижнем белье, напоминая, почему её в 2018 году выбрали "мисс Албания". Модель сотрудничает с различными модными брендами, одним из которых является Fashion Nova. Поэтому Клаудия взяла у него для рекламы новые и необычные джинсовые шорты.

Фото © Instagram / klaudiakalia

Фото © Instagram / klaudiakalia

По-видимому, бренд решил, что простые потёртости и прорези на джинсах — прошлый век. Поэтому не стал мелочиться и сделал всего одну прорезь, но на всю пятую точку. Клаудия с радостью крутилась перед камерой, демонстрируя то, как идеально сели шорты, вот только её подписчики не оценили такое дизайнерское решение, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / klaudiakalia

Фото © Instagram / klaudiakalia

А в чём смысл вообще? С таким же успехом можно просто не надевать шорты...


Devotedove

Теперь вы ещё и это придумали. Мне кажется, это как-то слишком

Annoying_af_2

Я не совсем понимаю, зачем это сделали?..

Chaotic.tink

Фото © Instagram / klaudiakalia

Фото © Instagram / klaudiakalia

Но некоторые из подписчиков всё же поддержали модель, ведь с таким телом, как у неё, можно вообще игнорировать одежду. А несколько девушек нашли в себе смелость приобрести обновку и даже выйти в ней на прогулку. Их такими нарядами сложно испугать, потому что Fashion Nova часто создаёт сомнительные костюмы, которые подходят далеко не всем.

Модель с пышными формами устроила краш-тест платью, которое состояло всего из нескольких полосок

Модель с пышными формами устроила краш-тест платью, которое состояло всего из нескольких полосок

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Модель Ольгу Синтюреву и её друга признали невиновными в нападении на депутата

7 мая, 20:21

Девушка гордится даже лишней кожей, похудев на 78 кг с тех пор, как она завтракала огромными тортами

сегодня в 07:38

Уставшая мама, которая посвятила себя детям, помолодела на 10 лет всего за неделю: фото до и после

сегодня в 06:59

Власти Казани ограничили вход во все школы после стрельбы в гимназии

сегодня в 08:43

"Бегом давай!" Лайф публикует видео эвакуации детей из казанской школы

сегодня в 08:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1