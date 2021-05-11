Модель надела шорты для жаркой погоды, которые были настолько рваными, что стыдно просто смотреть
Так Клаудия хотела прорекламировать обновку от известного бренда, но план провалился из-за излишней откровенности наряда.
Популярная 21-летняя модель Клаудия Калия точно знает, как сильно её любят подписчики, и с удовольствием этим пользуется. Девушка выкладывает снимки в купальниках и нижнем белье, напоминая, почему её в 2018 году выбрали "мисс Албания". Модель сотрудничает с различными модными брендами, одним из которых является Fashion Nova. Поэтому Клаудия взяла у него для рекламы новые и необычные джинсовые шорты.
По-видимому, бренд решил, что простые потёртости и прорези на джинсах — прошлый век. Поэтому не стал мелочиться и сделал всего одну прорезь, но на всю пятую точку. Клаудия с радостью крутилась перед камерой, демонстрируя то, как идеально сели шорты, вот только её подписчики не оценили такое дизайнерское решение, пишет Daily Star.
А в чём смысл вообще? С таким же успехом можно просто не надевать шорты...
Теперь вы ещё и это придумали. Мне кажется, это как-то слишком
Я не совсем понимаю, зачем это сделали?..
Но некоторые из подписчиков всё же поддержали модель, ведь с таким телом, как у неё, можно вообще игнорировать одежду. А несколько девушек нашли в себе смелость приобрести обновку и даже выйти в ней на прогулку. Их такими нарядами сложно испугать, потому что Fashion Nova часто создаёт сомнительные костюмы, которые подходят далеко не всем.
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