Уставшая мама, которая посвятила себя детям, помолодела на 10 лет всего за неделю: фото до и после

Деборе 53 года, и последние десятилетия она жила, совершенно не беспокоясь о себе. В молодости девушка была вокалисткой и надеялась завоевать мир со своей группой. Она влюбилась, стала мамой, но вскоре жизнь начала разваливаться по кусочкам. Слава — вещь непостоянная, и её партнер, заявив, что Дебора никогда ничего не добьётся, бросил девушку с двумя девочками на руках.

Кадры из видео © Channel 5 / 10 Years Younger in 10 Days

Девушке нужно было зарабатывать самой, она мечтала показать дочкам, что за трудолюбие воздаётся сполна. На скопленные деньги Дебора купила небольшое поле и вместе с партнёром превратила его в кемпинг. После этого женщина годами работала, приглядывая за своим детищем. Она самолично чистила туалеты и занималась всей грязной работой. Пройти бесследно это не могло.

Кадры из видео © Channel 5 / 10 Years Younger in 10 Days

Это только моя вина. Я не забочусь о себе последние 30 лет. Но это отражается на всех остальных, я чувствую, что пренебрегла собой. Чувствую себя ужасно, я похожа на бродягу, мне нужно что-то с собой делать Дебора

Взвалив на себя и воспитание детей, и бизнес, женщина просто забыла, как это — заботиться о себе, и к 53-м годам стала выглядеть намного старше. Но недавно ей удалось повернуть время вспять. Британка поучаствовала в записи телешоу "На 10 лет моложе за 10 дней". Всего за неделю с лишним из уставшей управляющей кемпингом она вновь превратилась в суперзвезду, готовую собирать аншлаги в Мэдисон-сквер-гарден.

Кадры из видео © Channel 5 / 10 Years Younger in 10 Days

Преображение началось с инъекций ботокса и филлеров. Раньше Дебора стеснялась лишний раз открывать рот, но, проведя не один час в кресле дантиста, своей улыбкой она наконец может сражать прохожих наповал. Дальше по списку: стилист, парикмахер, визажист — в результате британку было не узнать. Если в начале преображения незнакомцы давали ей 63 года, к концу эксперимента этот показатель снизился до 50, а то и ниже, пишет Daily Mail.

Авторы