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Девушка гордится даже лишней кожей, похудев на 78 кг с тех пор, как она завтракала огромными тортами

Невероятная трансформация британки — это не только повод для гордости, но и источник вдохновения и мотивации для её подписчиков в "Инстаграме" thefunnymummydoesslimmingworld.

11 мая 2021, 07:38

Фото © Instagram / thefunnymummydoesslimmingworld

Ханна Каслдайн из Лестера, Англия, всегда боролась с лишним весом, а когда забеременела, ситуация стала просто ужасной. Девушка призналась, что тогда начала есть за двоих, а весы показывали всё более пугающие цифры.

Фото © Instagram / thefunnymummydoesslimmingworld

Фото © Instagram / thefunnymummydoesslimmingworld

Единственное, что меня радовало, — это еда. Я покупала на завтрак большие праздничные торты, которые были рассчитаны на 12 человек. <...> Я не получала от партнёра любви, в которой нуждалась, поэтому еда стала мне "партнёром"

Ханна Каслдайн

Фото © Instagram / thefunnymummydoesslimmingworld

Фото © Instagram / thefunnymummydoesslimmingworld

В критический момент Ханна располнела до 164 кг, но не хотела замечать очевидные вещи. Даже когда врачи сказали девушке, что из-за веса у неё может случиться сердечный приступ, та ничего не предприняла, пишет Daily Mail.

Я действительно отрицала, что ещё больше располнела. Просто думала, что я соблазнительная девушка. Но это не так, я была болезненно тучной

Ханна Каслдайн

Фото © Instagram / thefunnymummydoesslimmingworld

Фото © Instagram / thefunnymummydoesslimmingworld

Только когда Ханна увидела себя на фотографиях, сделанных в день своего 30-летия, она поняла, что больше так продолжаться не может. Девушка взяла себя в руки и начала нелёгкий путь похудения. В итоге она добилась своего, сбросив целых 78 кг. Но тут появилась новая проблема — лишняя кожа, которой оказалось очень много. Сначала британка ненавидела её и стыдилась, но потом поняла, что огромные складки — это доказательство того, что она одержала победу, которой по праву может гордиться.

Фото © Instagram / thefunnymummydoesslimmingworld

Фото © Instagram / thefunnymummydoesslimmingworld

Было время, когда я просто ненавидела свою кожу, но потом я научилась любить себя. Мне не стыдно, ведь я так много работала, и другие люди тоже не должны стыдиться

Ханна Каслдайн

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Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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