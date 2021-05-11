Девушка гордится даже лишней кожей, похудев на 78 кг с тех пор, как она завтракала огромными тортами
Невероятная трансформация британки — это не только повод для гордости, но и источник вдохновения и мотивации для её подписчиков в "Инстаграме" thefunnymummydoesslimmingworld.
Ханна Каслдайн из Лестера, Англия, всегда боролась с лишним весом, а когда забеременела, ситуация стала просто ужасной. Девушка призналась, что тогда начала есть за двоих, а весы показывали всё более пугающие цифры.
Единственное, что меня радовало, — это еда. Я покупала на завтрак большие праздничные торты, которые были рассчитаны на 12 человек. <...> Я не получала от партнёра любви, в которой нуждалась, поэтому еда стала мне "партнёром"
В критический момент Ханна располнела до 164 кг, но не хотела замечать очевидные вещи. Даже когда врачи сказали девушке, что из-за веса у неё может случиться сердечный приступ, та ничего не предприняла, пишет Daily Mail.
Я действительно отрицала, что ещё больше располнела. Просто думала, что я соблазнительная девушка. Но это не так, я была болезненно тучной
Только когда Ханна увидела себя на фотографиях, сделанных в день своего 30-летия, она поняла, что больше так продолжаться не может. Девушка взяла себя в руки и начала нелёгкий путь похудения. В итоге она добилась своего, сбросив целых 78 кг. Но тут появилась новая проблема — лишняя кожа, которой оказалось очень много. Сначала британка ненавидела её и стыдилась, но потом поняла, что огромные складки — это доказательство того, что она одержала победу, которой по праву может гордиться.
Было время, когда я просто ненавидела свою кожу, но потом я научилась любить себя. Мне не стыдно, ведь я так много работала, и другие люди тоже не должны стыдиться
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