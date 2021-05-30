Модель надела платье с вырезом в таком месте, что никто не заметил, что рядом с ней есть подружка
Загорелая блондинка влёгкую перетянула внимание на себя, выбрав наряд, обнажающий грудь с неожиданной стороны.
19-летняя модель по имени Алли из Сиднея, Австралия, устроила фотосессию, от которой у пользователей участился пульс. Девушка выложила в "Инстаграм" кадры, где они вместе с подружкой позируют в платьях. И если наряд её темноволосой приятельницы ещё можно было не заметить, то одежда блондинки вызвала большой интерес.
На Алли было короткое зелёное платье в обтяжку от Pretty Little Thing. Полосы ткани пересекались у девушки на груди, обнажая её при этом так, что, как казалось, ещё немного — и случится конфуз. Но одними фото модель не ограничилась и выложила в "Тикток" ролик, где танцует в своём откровенном наряде перед зеркалом.
Видео © TikTok / himynameisalliyah
Горячие фото Алли набрали около 115 тыс. лайков, а видео — более 213 тыс. просмотров. Но подписчики не только восхищались смелостью и формами девушки. Те, кто следит за ней давно, отметили, что раньше девушка была гораздо скромнее. Впрочем, юзеры не против таких метаморфоз.
Боже мой, это так горячо
Алли, ты такая потрясающая
Раньше она была такой застенчивой
Всё, я переезжаю в Австралию
Модель сотрудничает не только с Pretty Little Thing, но и с брендом Fashion Nova, в откровенных образах от которого нередко предстаёт на своей странице. Однако красавица, судя по всему, находится ещё в начале своей карьеры. Алли ведёт аккаунт с 2016 года, и раньше это была худенькая девушка, которая катается на скейте, занимается сёрфингом и проводит время с такими же друзьями-подростками, как и она.
WOW-girls
Над нянечкой смеялись из-за плоской груди, но теперь обидчики платят деньги, чтобы на неё взглянуть
вчера в 17:00
Звезда телешоу натянула маленький купальник, устав от издевательств над её складками и целлюлитом
вчера в 14:00
Красавица очаровывает в два счёта любого, кто не знает, что раньше это был наркозависимый мальчик
вчера в 12:00
Комментариев: 0