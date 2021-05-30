Голая женщина попала на видео во время прямого эфира на украинском телеканале
В этот момент ведущие программы обсуждали прошедшую в Сочи встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Кадр видео © Телеканал "Украина"
Голая женщина попала в кадр во время прямого эфира на украинском телеканале. Видео © Телеканал "Украина"
В эфире одного из украинских телеканалов произошла весьма неловкая ситуация. Во время прямого включения в кадр попала голая женщина. Конфуз случился на канале "Украина".
Во время одной из вечерних программ ведущие захотели пообщаться с заместителем главного редактора российского канала "Дождь" Дмитрием Еловским. Темой для обсуждения стала прошедшая в Сочи встреча президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
При включении Еловского в эфир возникли технические неполадки. Он не слышал ведущих программы и не знал, что его вывели в прямой эфир. При этом его снимала голая девушка. Проверяя исправность аппаратуры, она повернула камеру на себя и оказалась в прямом эфире обнажённой. После этого Еловский заволновался, а ведущие украинского канала пожаловались на технические проблемы со связью.
Ранее Лайф рассказывал, как на румынскую телеведущую в прямом эфире напала голая женщина с камнем.
WOW-news
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