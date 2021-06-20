Врач объяснила, почему не стоит загорать при приёме витамина D

Если человек принимает витамин D и при этом загорает, то у него могут возникнуть пигментные пятна. Об этом в беседе с ТАСС рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой врач-терапевт Людмила Лапа.

"Потому что витамин D — это гормоноподобный витамин. А любой гормоноподобный витамин может вызвать необратимые какие-то реакции. Опять же не знаем и не контролируем, сколько же у нас его. Если дефицит — ничего не будет, а вот если его избыток, будут обязательно пятнышки", — объяснила врач.

Как отмечается в последних исследованиях ВЦИОМа, 52% респондентов принимали витамины в течение последнего года. 58% согласны с необходимостью получения рекомендации от врача перед их употреблением. 36% считают, что витамины можно принимать самостоятельно, без советов медиков. А 2% не видят в них необходимости.

Среди наиболее популярных оказались следующие: Витамин D — 24% Витаминные комплексы — 17% Витамин С — 14% Витамины группы B — 12% Кальций и группы омега — 10%

Лучшим временем для солнечных ванн являются периоды с 6 до 11 утра и с 16 до 19 часов. Оптимальный срок пребывания на солнце — 40 минут, в первое время лучше уделить загару не более 15 минут. Нужно носить тёмные очки и панаму, пить больше воды (но не ледяной) и чаще переворачиваться. Также надо обратить внимание на использование солнцезащитных кремов и изменить рацион питания, добавив побольше продуктов, богатых каротином, жирными кислотами и витамином Е. После солнечных ванн стоит принять душ и воспользоваться лосьоном.