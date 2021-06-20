В Мурманске единороссы поздравили врачей с Днём медицинского работника

Единороссы Мурманской области поздравили врачей с Днём медицинского работника. Видео © ГТРК "Мурман"

В День медицинского работника сотрудников Мурманской областной инфекционной больницы поздравили лидеры предварительного голосования, добровольцы волонтёрского центра "Единой России", участники кадрового проекта "Политстартап" и активисты Общероссийского народного фронта в рамках акции "Спасибо, что спасаете жизни". Об этом сообщают "Мурманский вестник" и ГТРК "Мурман".

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой поблагодарил медиков области за повседневную работу, которую они делают для сохранения жизни северян.

Отметим, что представители мурманского регионального отделения "Единой России" с первых дней пандемии присоединились к всероссийской акции #Спасибоврачам. На выделенные партией деньги в больницы области были приобретены новые автомобили и средства защиты.

У входа в инфекционную больницу активисты вручили руководству учреждения, врачам и медсёстрам цветы, 50 защитных костюмов, электрические чайники и микроволновки. А также подарки от младших мурманцев — рисунки, которые подготовили воспитанники социальных центров помощи детям региона. Так ребята поблагодарили медиков за их труд. Картины украсят холл медицинского учреждения.

В свою очередь главный врач Мурманской областной клинической больницы Александр Голованов поблагодарил за внимание к труду медицинских работников и пожелал своим коллегам терпения и крепкого здоровья.