В UFC разыгрывается пояс Нурмагомедова: кто станет наследником Хабиба?
В ночь на 16 мая в Хьюстоне (США) состоится турнир UFC 262, где мир узнает имя нового короля лёгкого веса. Несколько лет это звание принадлежало Хабибу Нурмагомедову, но российский боец ушёл на пенсию.
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
То, чего так боялся Дана Уайт, произошло: в UFC определят нового обладателя титула чемпиона в лёгком дивизионе, который освободил Хабиб Нурмагомедов. Босс лучшей бойцовской лиги в мире не смог уговорить россиянина вернуться и был вынужден разыграть вакантный пояс. Титул Орла достанется или экс-чемпиону Bellator Майклу Чендлеру (22-5), или грэпплеру Чарльзу Оливейре (30-8, 1 NC).
Оливейра уже восемь боёв подряд не проигрывает, а в последнем поединке расправился с Тони Фергюсоном. Именно эта победа стала для него ключевой, позволив добраться до титульного противостояния. Для Чендлера это будет только второй вызов в UFC, первый завершился победой над Дэном Хукером.
Конечно, как спортсмен Хабиб — это парень, у которого я хочу забрать трон. Я искренне верю, что если он вернётся, то его рекорд будет 29 — Чендлер. Он придёт за 30-0, но получит 29 — Чендлер. Но при этом я буду считать себя неоспоримым чемпионом, когда одолею Чарльза Оливейру, просто потому что так устроен спорт в целом
Майкла Чендлера, бесспорно, можно назвать одним из самых спокойных и правильных бойцов. Он не замечен в скандалах, много тренируется, ведёт здоровый образ жизни. Чарльза Оливейру тоже можно считать положительным героем. В медиапространстве его имя упоминается не очень часто. Да, они достойные кандидаты на наследство Хабиба, но насколько такие хорошие парни интересны фанатам и выгодны UFC?
Шанс для Фергюсона
В ко-мейн-ивенте один из заклятых противников Нурмагомедова — Тони Фергюсон (26-5) — совершит очередную попытку вернуться в элиту лёгкого веса. Клетку с ним разделит ирано-американский боец Бенеил Дариюш (20-4-1). Всего год назад Эль Кукуй имел в активе 12 побед подряд, но последние два поединка 37-летний Тони проиграл: сначала Джастину Гейджи, а затем и Чарльзу Оливейре. Многие эксперты сразу списали со счетов возрастного американца. Теперь ему нужно доказать, что они ошиблись.
Для Фергюсона это будет большой поединок. Фанаты любят его. Если Тони выйдет в октагон и выступит хорошо, то снова вернётся в число топ-бойцов дивизиона
Бенеил Дариюш же идёт на серии из шести побед, но по-настоящему опасных оппонентов на своём пути он ещё не встречал. Этот бой — шанс заявить о себе.
— Не буду раскрывать свой план на бой, но скажу одно: начиная с первой минуты и заканчивая последней я буду стремиться к досрочной победе, — отметил перед боем Бенеил Дариюш. — Это будут впечатляющие 15 минут либо досрочное завершение боя.
Нет сомнений, что нас ждёт яркая битва. Оба опасны в стойке, обоим нужна победа.
UFC 262
16 мая, 01:30 (мск), главный кард — в 05:00.
Прямая трансляция: платформы UFC Fight Pass, "Рен-ТВ"
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