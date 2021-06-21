Немецкий футбольный союз (DFB) сообщает, что за ЛГБТ-повязку вратаря Мануэля Нойера на играх Евро-2020 УЕФА решил не наказывать. Сборная Германии объяснила это эпизод как благое дело. Прежде Союз европейских футбольных ассоциаций не исключал, что наложит штраф. Впервые баварский голкипер вывел команду с радужным знаком на рукаве на поле в январе.

"Сегодня УЕФА сообщил DFB, что прекратил рассмотрение эпизода с радужной капитанской повязкой Мануэля Нойера. В письме повязка была охарактеризована как командный символ в поддержку разнообразия и, следовательно, "благое дело", — говорится в заявлении сборной.