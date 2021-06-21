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Расценили как благое дело: УЕФА отказался наказывать немецких футболистов за ЛГБТ-повязку

Союз европейских ассоциаций больше не расценивает эпизод с голкипером как политический жест — только как проявление командного символа за многообразие в мире.

20 июня, 21:07
<p>Фото © Twitter / DFB_Team_EN</p>

Фото © Twitter / DFB_Team_EN

Немецкий футбольный союз (DFB) сообщает, что за ЛГБТ-повязку вратаря Мануэля Нойера на играх Евро-2020 УЕФА решил не наказывать. Сборная Германии объяснила это эпизод как благое дело. Прежде Союз европейских футбольных ассоциаций не исключал, что наложит штраф. Впервые баварский голкипер вывел команду с радужным знаком на рукаве на поле в январе.

"Сегодня УЕФА сообщил DFB, что прекратил рассмотрение эпизода с радужной капитанской повязкой Мануэля Нойера. В письме повязка была охарактеризована как командный символ в поддержку разнообразия и, следовательно, "благое дело", — говорится в заявлении сборной.

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А ранее Лайф писал о том, что два отца-гея стали новыми героями культовой детской передачи "Улица Сезам". По словам режиссёра, он счастлив, что эту "особенную семью" добавили в шоу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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