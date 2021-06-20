Два отца-гея стали новыми героями культовой детской передачи "Улица Сезам"

Два отца-гея, воспитывающие дочку, стали героями нового выпуска под названием "День семьи" в культовой детской телепередаче "Улица Сезам". На необычный эпизод обратила внимание британская газета Metro.

Режиссёр Алан Мураока, который играет в шоу владельца магазина Хупера, оценил вышедшую серию про однополую пару, заявив, что "Улица Сезам" всегда была "гостеприимным местом для разнообразия".

"Любовь есть любовь, и мы так счастливы добавить эту особенную семью в нашу семью Сезам", — отмечает Мураока.

Впрочем, далеко не всем телезрителям пришёлся по душе новый выпуск с участием представителей ЛГБТ-сообщества. Так, кто-то из пользователей Сети отныне запретит своим детям смотреть данную передачу. Другие комментаторы назвали эпизод прямой гей-пропагандой, а некоторые указали на то, что в шоу уже давно навязываются нетрадиционные ценности.