Два отца-гея стали новыми героями культовой детской передачи "Улица Сезам"
По словам режиссёра, он счастлив, что эту "особенную семью" добавили в шоу. Впрочем, далеко не всем телезрителям пришёлся по душе выпуск с участием представителей ЛГБТ-сообщества.
Фото © Газета Metro
Два отца-гея, воспитывающие дочку, стали героями нового выпуска под названием "День семьи" в культовой детской телепередаче "Улица Сезам". На необычный эпизод обратила внимание британская газета Metro.
Режиссёр Алан Мураока, который играет в шоу владельца магазина Хупера, оценил вышедшую серию про однополую пару, заявив, что "Улица Сезам" всегда была "гостеприимным местом для разнообразия".
"Любовь есть любовь, и мы так счастливы добавить эту особенную семью в нашу семью Сезам", — отмечает Мураока.
Впрочем, далеко не всем телезрителям пришёлся по душе новый выпуск с участием представителей ЛГБТ-сообщества. Так, кто-то из пользователей Сети отныне запретит своим детям смотреть данную передачу. Другие комментаторы назвали эпизод прямой гей-пропагандой, а некоторые указали на то, что в шоу уже давно навязываются нетрадиционные ценности.
Ранее Лайф рассказывал, что компания Lego выпустила набор с ЛГБТ-персонажами. В него входит 11 фигурок, окрашенных в цвета радужного флага, бледно-голубой, белый и розовый, представляющие трансгендерное комьюнити, а также чёрный и коричневый.
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