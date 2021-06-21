В Белом доме пригрозили Китаю, что он окажется в изоляции на мировой арене, если не впустит на свою территорию международных специалистов, цель которых — найти источник нового коронавируса. Об этом заявил в интервью Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он напомнил о том, что ранее президент США Джо Байден проводил консультации с союзниками. Салливан назвал их "дипломатической подготовкой, сплочением государств, наращиванием политического и дипломатического давления на Китай". По его словам, Пекин будет поставлен перед "жёстким выбором".

"Либо они подойдут к этому ответственно и впустят исследователей, чтобы они могли заняться своей работой и выяснить, откуда всё это появилось, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", — заявил Салливан.