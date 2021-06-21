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"Жёсткий выбор": США пригрозили Китаю изоляцией при отказе помочь в поиске источников ковида

Белый дом даёт понять, что готовит международную коалицию, чтобы добиться сотрудничества Пекина по этому вопросу.

20 июня, 21:22
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

В Белом доме пригрозили Китаю, что он окажется в изоляции на мировой арене, если не впустит на свою территорию международных специалистов, цель которых — найти источник нового коронавируса. Об этом заявил в интервью Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он напомнил о том, что ранее президент США Джо Байден проводил консультации с союзниками. Салливан назвал их "дипломатической подготовкой, сплочением государств, наращиванием политического и дипломатического давления на Китай". По его словам, Пекин будет поставлен перед "жёстким выбором".

"Либо они подойдут к этому ответственно и впустят исследователей, чтобы они могли заняться своей работой и выяснить, откуда всё это появилось, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", — заявил Салливан.

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Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса. По их словам, китайские учёные разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории, а затем попытались "замести следы". Российские учёные также оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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