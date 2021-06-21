Российские военные заблокировали и развернули американскую колонну в Сирии

В сирийском Тель-Тарме подразделение Вооружённых сил России развернуло колонну международной коалиции во главе с США. Колонна двигалась в западном направлении и пыталась нарушить протоколы деконфликтации.

Как пишет "Русская весна", колонна двигалась по трассе М-4 в районе населённого пункта Тель-Тарм в провинции Хасеке в составе четырёх бронеавтомобилей MaxxPro и Oshkosh M-ATV в западном направлении под американскими флагами. Российские военные заблокировали движение колонны. В итоге подразделение сил коалиции вынуждено было развернуться.