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Российские военные заблокировали и развернули американскую колонну в Сирии

Отмечается, что международная коалиция во главе с США предприняла новую попытку нарушить протоколы деконфликтации.

20 июня, 21:18

В сирийском Тель-Тарме подразделение Вооружённых сил России развернуло колонну международной коалиции во главе с США. Колонна двигалась в западном направлении и пыталась нарушить протоколы деконфликтации.

Как пишет "Русская весна", колонна двигалась по трассе М-4 в районе населённого пункта Тель-Тарм в провинции Хасеке в составе четырёх бронеавтомобилей MaxxPro и Oshkosh M-ATV в западном направлении под американскими флагами. Российские военные заблокировали движение колонны. В итоге подразделение сил коалиции вынуждено было развернуться.

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Отметим, что буквально неделю назад в США заявили о готовности сотрудничать с Россией по стратегической стабильности и Сирии. При этом Вашингтон оставляет за собой право "послать ясный сигнал" Москве по поводу действий российской стороны, которые, по версии Америки, "наносят ущерб" Штатам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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