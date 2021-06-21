Российские военные заблокировали и развернули американскую колонну в Сирии
Отмечается, что международная коалиция во главе с США предприняла новую попытку нарушить протоколы деконфликтации.
В сирийском Тель-Тарме подразделение Вооружённых сил России развернуло колонну международной коалиции во главе с США. Колонна двигалась в западном направлении и пыталась нарушить протоколы деконфликтации.
Как пишет "Русская весна", колонна двигалась по трассе М-4 в районе населённого пункта Тель-Тарм в провинции Хасеке в составе четырёх бронеавтомобилей MaxxPro и Oshkosh M-ATV в западном направлении под американскими флагами. Российские военные заблокировали движение колонны. В итоге подразделение сил коалиции вынуждено было развернуться.
Отметим, что буквально неделю назад в США заявили о готовности сотрудничать с Россией по стратегической стабильности и Сирии. При этом Вашингтон оставляет за собой право "послать ясный сигнал" Москве по поводу действий российской стороны, которые, по версии Америки, "наносят ущерб" Штатам.
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