Россия оказалась второй в европейском рейтинге по дешевизне электроэнергии

Российская Федерация заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне электроэнергии. Самым дорогим один кВт.ч оказался в Германии, а самым дешёвым — в Казахстане.

Исследование было проведено РИА "Новости". При оценке стоимости электроэнергии для населения анализировалась цена в перерасчёте на российский рубль. Так, в Казахстане цена за кВт. ч. составила около двух рублей, в России — 3,6 рубля, в Германии — 27 рублей.

В первую пятёрку по дороговизне входят также Дания, Бельгия, Ирландия и Испания. Украина и Белоруссия в этом списке идут сразу после России, занимая третье и четвёртое место соответственно.

"Основным фактором, определяющим высокие тарифы в развитых европейских странах является существенная доля налогов в стоимости электроэнергии. Одной из причин подобного налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития "зелёной" энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций", — отмечают эксперты.