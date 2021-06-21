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Россия оказалась второй в европейском рейтинге по дешевизне электроэнергии

Средняя стоимость электричества в РФ составила 3,6 рубля за кВт.ч. По этому показателю Россию опередила лишь соседняя республика.

20 июня, 22:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российская Федерация заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне электроэнергии. Самым дорогим один кВт.ч оказался в Германии, а самым дешёвым — в Казахстане.

Исследование было проведено РИА "Новости". При оценке стоимости электроэнергии для населения анализировалась цена в перерасчёте на российский рубль. Так, в Казахстане цена за кВт. ч. составила около двух рублей, в России — 3,6 рубля, в Германии — 27 рублей.

В первую пятёрку по дороговизне входят также Дания, Бельгия, Ирландия и Испания. Украина и Белоруссия в этом списке идут сразу после России, занимая третье и четвёртое место соответственно.

"Основным фактором, определяющим высокие тарифы в развитых европейских странах является существенная доля налогов в стоимости электроэнергии. Одной из причин подобного налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития "зелёной" энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций", — отмечают эксперты.

Стоимость электроэнергии в России достигла максимального за пять лет значения

Стоимость электроэнергии в России достигла максимального за пять лет значения

Ранее Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Авторы инициативы предлагали продавать дороже киловатты, потраченные сверх нормы. Это привело бы к более экономному потреблению гражданами электроэнергии, полагают они.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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