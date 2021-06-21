В Индии сообщили о появлении нового штамма коронавируса — "дельта плюс" (B.1.617.2.1) — он выявлен уже у 20 жителей штата Махараштра, 5 случаев в портовом городе Ратнагири примечательны тем, что у двоих из инфицированных не было никаких симптомов. Там ожидают третью волну пандемии, чиновникам поручено обеспечить наличие лекарств и больничных коек, сообщает India TV.

"Число активных пациентов может достигать восьми тысяч, в то время как 10 процентов из них могут составлять дети", — говорится в официальном сообщении департамента здравоохранения штата.

"Мы нашли "дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили ещё образцы на анализ и ждём отчётов", — сказал глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т. П. Лахан.

Ранее были обнаружены три подвида этого штамма — B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Индийские власти создали зоны сдерживания распространения и заблокировали районы, где обнаружили мутацию. В данный момент страна остаётся на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Департамент здравоохранения Махараштры сообщил, что в первой волне было 19 миллионов случаев Covid-19, а во второй - почти 40 миллионов.