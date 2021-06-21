Пашинян назвал итоги парламентских выборов победой народа

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, глава партии "Гражданский договор", прокомментировал предварительные итоги внеочередных парламентских выборов, которые накануне состоялись в стране. Информацию о том, что его партия лидирует, он оценил как победу народа на этом голосовании.

"Армянский народ сделал свой выбор, произошло то, что было предсказано. А мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось", — сказал Пашинян в ходе видеообращения.

По его мнению, уже понятно, что партия "Гражданский договор" получила убедительное большинство в парламенте. По предварительным данным, его политическая организация набирает более 50% голосов избирателей, однако подсчёт продолжается.