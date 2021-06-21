"Молодёжка ОНФ" поздравила врачей с профессиональным праздником

Автопробеги, яркие флешмобы и другие различные акции организовала "Молодёжка Общероссийского народного фронта", чтобы поздравить медиков с их профессиональным праздником по всей стране.

"Врачи и медицинские работники — это бойцы, которые каждый день сражаются за жизнь и здоровье. Медицинский работник — это однозначно миссия. Я поздравляю каждого причастного к медицине с праздником. Я искренне желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия! У каждого времени, как известно, свои герои. Сейчас вы — герои нашего времени! С праздником!" — сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич, поздравляя медиков в Борисоглебске.

А в Туве команда поздравила коллектив Республиканской больницы № 1. Участники "Молодёжки ОНФ" приехали к медикам с тортами, а также вручили два сертификата на отдых в оздоровительном лагере для детей медработников.

В Липецкой области активисты "Молодёжки ОНФ" совместно с отделением Всероссийского общества автомобилистов провели праздничный автопробег. Завершился он у областной инфекционной больницы, где медикам предложили угощения от партнёра-ресторана.