Украина приобрела турецкие беспилотники для сдерживания России, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос турецкого информагентства о том, будут ли применяться турецкие БПЛА в Донбассе. Комментируя информацию о покупке, он отметил высокую эффективность дронов.

"Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретённого нами вооружения. Однако, если Россия всё же начнёт крупномасштабную операцию против Украины или перейдёт в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", — заявил Кулеба турецкому агентству Anadolu.

Также он отметил, что Россия якобы "не жалеет усилий", чтобы отговорить другие страны продавать вооружение Украине. Кулеба похвалил Турцию за беспилотники хорошего качества. Украина оснастит их своими двигателями и локализует изготовление.

"Турция не стала прогибаться под давлением России. Турция — уважающая себя и пользующаяся уважением других страна. Соглашение благоприятно для обеих сторон", — сказал Кулеба.