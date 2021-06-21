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Блок Кочаряна усомнился в правдивости итогов парламентских выборов

Политики заявили, что были "сотни сигналов" с разных участков о фальсификации избирательного процесса.

20 июня, 23:02
<p>Роберт Кочарян. Фото © ТАСС / АР</p>

Роберт Кочарян. Фото © ТАСС / АР

Первые итоги внеочередных парламентских выборов в Армении являются спорными и не внушают доверия. Такое заявление сделал предвыборный блок "Армения" бывшего армянского президента Роберта Кочаряна.

"Самая серьёзная причина недоверия — это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов", — приводит ТАСС заявление политической силы.

Отмечается, что блок "Армения" не примет результаты выборов, "пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны".

Обнародованы предварительные итоги парламентских выборов в Армении

Обнародованы предварительные итоги парламентских выборов в Армении

Добавим, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал итоги парламентских выборов победой народа. Окончательные данные пока не озвучены. Согласно предварительным, его партия побеждает с существенным отрывом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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