Блок Кочаряна усомнился в правдивости итогов парламентских выборов

Первые итоги внеочередных парламентских выборов в Армении являются спорными и не внушают доверия. Такое заявление сделал предвыборный блок "Армения" бывшего армянского президента Роберта Кочаряна.

"Самая серьёзная причина недоверия — это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов", — приводит ТАСС заявление политической силы.

Отмечается, что блок "Армения" не примет результаты выборов, "пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны".