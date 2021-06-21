Блок Кочаряна усомнился в правдивости итогов парламентских выборов
Политики заявили, что были "сотни сигналов" с разных участков о фальсификации избирательного процесса.
Роберт Кочарян. Фото © ТАСС / АР
Первые итоги внеочередных парламентских выборов в Армении являются спорными и не внушают доверия. Такое заявление сделал предвыборный блок "Армения" бывшего армянского президента Роберта Кочаряна.
"Самая серьёзная причина недоверия — это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов", — приводит ТАСС заявление политической силы.
Отмечается, что блок "Армения" не примет результаты выборов, "пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны".
Добавим, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал итоги парламентских выборов победой народа. Окончательные данные пока не озвучены. Согласно предварительным, его партия побеждает с существенным отрывом.
Комментариев: 0