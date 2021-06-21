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Паучий апокалипсис: В Австралии паутина сплошным полотном покрыла деревья и кустарники

По словам учёных, таким образом пауки спасаются, пытаясь сбежать из подтопленных областей.

20 июня, 23:34

Фото © Instagram / kazzyoung63

В австралийском штате Виктория можно наблюдать явление, которое арахнофобы (страдающие паническим страхом перед пауками) назвали бы жутким. После сильного наводнения на деревьях и кустарниках появились километры паутины.

Как пишет BBC News, в одном из районов паутина покрыла дорогу на протяжении более километра. Как говорят учёные, эта вуаль — последствия применяемой пауками тактики выживания. Они выбрасывают паутину, чтобы подняться на возвышенности и таким образом сбежать от наводнения.

Липкая и очень прочная. Японские учёные создали аналог паутины Человека-паука

Липкая и очень прочная. Японские учёные создали аналог паутины Человека-паука

В октябре прошлого года жителей Сочи испугало нашествие пауков-волков. Они кусаются и не плетут паутину. Укус этого вида пауков по ощущениям напоминает укус осы, но он не смертелен.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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