В австралийском штате Виктория можно наблюдать явление, которое арахнофобы (страдающие паническим страхом перед пауками) назвали бы жутким. После сильного наводнения на деревьях и кустарниках появились километры паутины.

Как пишет BBC News, в одном из районов паутина покрыла дорогу на протяжении более километра. Как говорят учёные, эта вуаль — последствия применяемой пауками тактики выживания. Они выбрасывают паутину, чтобы подняться на возвышенности и таким образом сбежать от наводнения.