Осторожно, спойлеры: Раскрыты детали сюжета "Матрицы-4"
Главные роли в продолжении сыграют полюбившиеся актёры — Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. А действие разовьётся через 60 лет после выхода оригинальной трилогии.
Фото © ТАСС / Yui Mok
Стали известны новые детали перезапуска легендарной франшизы киновселенной "Матрицы". Действие развернётся через 60 лет после событий оригинальной трилогии. Хотя для нас прошло 20 лет, в продолжении уже не будет человеческой цитадели Сион, сообщает портал We Got Thid Covered со ссылкой на анонимный источник, близкий к проекту.
Машины в "Матрице-4" уже мирно сосуществуют с людьми, сообщает источник. С течением времени несколько героев скончались, среди них Морфеус. Ниоба заняла пост нового лидера людей. Джада Пинкетт-Смит всё ещё играет своего персонажа. Грим плюс компьютерная графика будут использоваться, чтобы она выглядела намного старше. А вот главный герой, которого также сыграет Киану Ривз, чудесным образом воскреснет, в том числе в связи с любовными перипетиями с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс, и будет почти таким же молодым, благо позволяет внешность хорошо сохранившегося за эти 20 лет актёра. По слухам, кстати, новый фильм так и будет назван — "Воскрешение". Ожидается, что премьера выйдет на большие экраны 16 декабря 2021 года. Фильм станет сольным режиссёрским дебютом Ланы Вачовски.
Ранее Лайф сообщал, что завесу тайны над новой "Матрицей" приоткрыл сам Киану Ривз. Он рассказал, в каком жанре выйдет четвёртая часть популярной научно-фантастической франшизы.
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