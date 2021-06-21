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Осторожно, спойлеры: Раскрыты детали сюжета "Матрицы-4"

Главные роли в продолжении сыграют полюбившиеся актёры — Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. А действие разовьётся через 60 лет после выхода оригинальной трилогии.

20 июня, 23:58
<p>Фото © ТАСС / Yui Mok</p>

Фото © ТАСС / Yui Mok

Стали известны новые детали перезапуска легендарной франшизы киновселенной "Матрицы". Действие развернётся через 60 лет после событий оригинальной трилогии. Хотя для нас прошло 20 лет, в продолжении уже не будет человеческой цитадели Сион, сообщает портал We Got Thid Covered со ссылкой на анонимный источник, близкий к проекту.

Машины в "Матрице-4" уже мирно сосуществуют с людьми, сообщает источник. С течением времени несколько героев скончались, среди них Морфеус. Ниоба заняла пост нового лидера людей. Джада Пинкетт-Смит всё ещё играет своего персонажа. Грим плюс компьютерная графика будут использоваться, чтобы она выглядела намного старше. А вот главный герой, которого также сыграет Киану Ривз, чудесным образом воскреснет, в том числе в связи с любовными перипетиями с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс, и будет почти таким же молодым, благо позволяет внешность хорошо сохранившегося за эти 20 лет актёра. По слухам, кстати, новый фильм так и будет назван — "Воскрешение". Ожидается, что премьера выйдет на большие экраны 16 декабря 2021 года. Фильм станет сольным режиссёрским дебютом Ланы Вачовски.

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Ранее Лайф сообщал, что завесу тайны над новой "Матрицей" приоткрыл сам Киану Ривз. Он рассказал, в каком жанре выйдет четвёртая часть популярной научно-фантастической франшизы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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