Жителей Европейской России предупредили о первой волне аномальной жары

Аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов тепла придёт уже в эти выходные в Центральный федеральный округ, высокая температура продержится до вторника. Таким образом, в данном регионе прогнозируется первая волна аномальной жары в нынешнем году, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Очень близко к этому (температура в ЦФО будет близка к самым жарким значениям лета. — Прим. Лайфа.). Ситуация такова, что в субботу температура будет в центре Европейской России около 30 градусов, а с воскресенья уже за 30 градусов. Средняя температура будет 27–32, такие температуры сохранятся в понедельник и во вторник", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Вильфанд добавил, что в эти дни температура прогнозируется на шесть-семь градусов выше нормы, причём начиная с субботы она будет держаться на пять градусов выше средних значений минимум пять дней. Как уточнил синоптик, такая высокая температура является значительным отклонением от нормы.

"До середины следующей недели резкого похолодания не прогнозируется. Потом будет понижение температуры до 27 градусов", — заключил научный руководитель Гидрометцентра.