В ПФР рассказали о влиянии армейской службы на размер пенсии
Там отметили, что в отдельных случаях при расчёте пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда даёт наибольший размер выплат.
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Срочная служба в армии зачитывается в трудовой стаж, при этом за один год начисляется 1,8 коэффициента. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
"Время срочной службы в армии зачитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента", — приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".
Там добавили, что в отдельных случаях при расчёте пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда даёт наибольший размер выплат.
Число пенсионных коэффициентов, которые начисляются человеку за время официального трудоустройства, зависит от стажа и суммы страховых взносов. При назначении пенсии их складывают. Стоимость одного коэффициента пересматривается ежегодно.
Ранее Минтруд предложил назначать пенсию автоматически при одном условии. От граждан потребуется электронное заявление, а все необходимые документы ведомства будут собирать сами через общие системы.
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