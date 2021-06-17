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В ПФР рассказали о влиянии армейской службы на размер пенсии

Там отметили, что в отдельных случаях при расчёте пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда даёт наибольший размер выплат.

17 июня, 02:05

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Срочная служба в армии зачитывается в трудовой стаж, при этом за один год начисляется 1,8 коэффициента. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"Время срочной службы в армии зачитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента", — приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".

Там добавили, что в отдельных случаях при расчёте пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, однако это не всегда даёт наибольший размер выплат.

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Число пенсионных коэффициентов, которые начисляются человеку за время официального трудоустройства, зависит от стажа и суммы страховых взносов. При назначении пенсии их складывают. Стоимость одного коэффициента пересматривается ежегодно.

Ранее Минтруд предложил назначать пенсию автоматически при одном условии. От граждан потребуется электронное заявление, а все необходимые документы ведомства будут собирать сами через общие системы.

Также Лайф рассказывал о категориях пенсионеров, получающих самую большую пенсию в России. В лидерах космонавты.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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