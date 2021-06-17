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Немецкая вакцина CureVac оказалась беспомощна перед коронавирусом

Согласно результатам исследований, эффективность препарата не соответствует критерию статистического успеха.

17 июня, 02:36
<p>Фото © ТАСС / picture alliance / Geisler-Fotop</p>

Фото © ТАСС / picture alliance / Geisler-Fotop

Эффективность антиковидной вакцины CVnCoV от немецкой компании CureVac по итогам промежуточного анализа составила всего 47%.

"Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания CoViD-19. Это не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха", — говорится в заявлении компании.

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Отмечается, что исследования в рамках второго промежуточного анализа проводились примерно на 40 тысячах добровольцев. Получившиеся результаты переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам. Несмотря на неудачу, исследования продолжатся.

CureVac начала разрабатывать CVnCoV в январе прошлого года, клинические испытания стартовали в июле и закончились в декабре. Позже компания заключила договор с Еврокомиссией на поставки препарата в страны Евросоюза. В 2022 году планировалось произвести до миллиарда доз вакцины.

Ранее в Белоруссии стартовали испытания собственной антиковидной вакцины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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