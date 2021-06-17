Немецкая вакцина CureVac оказалась беспомощна перед коронавирусом

Эффективность антиковидной вакцины CVnCoV от немецкой компании CureVac по итогам промежуточного анализа составила всего 47%.

"Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания CoViD-19. Это не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что исследования в рамках второго промежуточного анализа проводились примерно на 40 тысячах добровольцев. Получившиеся результаты переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам. Несмотря на неудачу, исследования продолжатся.

CureVac начала разрабатывать CVnCoV в январе прошлого года, клинические испытания стартовали в июле и закончились в декабре. Позже компания заключила договор с Еврокомиссией на поставки препарата в страны Евросоюза. В 2022 году планировалось произвести до миллиарда доз вакцины.