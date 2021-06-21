В Новосибирске на вокзале бросили пять больших собак в клетках

На перроне новосибирского вокзала оставили пять больших собак в клетках. Со слов волонтёров, их выгрузили, потому что хозяйку сняли с поезда и увезли в психбольницу. Зоозащитники оперативно организовали передержку животных, нашли машину. Впоследствии выяснилось, что одна из собак в ожидании потомства, пришлось ещё заняться стерилизацией.

"Малыши обновили новый вольер, девочка была глубоко беременна, пришлось экстренно везти на стерилизацию. Очень стрессуют, пару дней посидят в вольере, пока хоть немного успокоятся и привыкнут ко мне, а там попробуем надеть ошейники и выводить на прогулки", — пишет один из зоозащитников в соцсетях.

Как сообщает "НГС.Новости", в Управлении на транспорте МВД России по СФО сказали, что с поезда никто никого не снимал, информации о подобном происшествии в полицию не поступало. Дежурная на вокзале рассказала, что животных так на вокзале бросают почти каждый день. Когда оставили этих, она не знает.