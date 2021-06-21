НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Новосибирске на вокзале бросили пять больших собак в клетках

Одна из них была беременна, её стерилизовали. Остальные пока привыкают к приюту зоозащитников, их ещё не выводят даже погулять.

21 июня, 01:04
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

На перроне новосибирского вокзала оставили пять больших собак в клетках. Со слов волонтёров, их выгрузили, потому что хозяйку сняли с поезда и увезли в психбольницу. Зоозащитники оперативно организовали передержку животных, нашли машину. Впоследствии выяснилось, что одна из собак в ожидании потомства, пришлось ещё заняться стерилизацией.

"Малыши обновили новый вольер, девочка была глубоко беременна, пришлось экстренно везти на стерилизацию. Очень стрессуют, пару дней посидят в вольере, пока хоть немного успокоятся и привыкнут ко мне, а там попробуем надеть ошейники и выводить на прогулки", — пишет один из зоозащитников в соцсетях.

Как сообщает "НГС.Новости", в Управлении на транспорте МВД России по СФО сказали, что с поезда никто никого не снимал, информации о подобном происшествии в полицию не поступало. Дежурная на вокзале рассказала, что животных так на вокзале бросают почти каждый день. Когда оставили этих, она не знает.

15 фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья рядом со своими щеночками

15 фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья рядом со своими щеночками

Ранее Лайф писал, что в Канаде прохожие нашли полуслепую собаку в компании с котом. Оказалось, что бездомный пёс потерял зрение, но обрёл поводыря, дружба с которым обошла все законы природы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Четыре года копили на чёрный день: Под Новосибирском мошенницы прочитали пожилой паре стихи и украли миллион рублей

19 июня, 04:04

15 фото собак, которые стали мамами и теперь буквально сияют от счастья рядом со своими щеночками

19 июня, 14:00

"Сейчас у нас как в пустыне": Синоптик рассказал, когда в европейской части России спадёт жара

сегодня в 02:08

"Такая аккуратная ниточка": Космонавт снял Крымский мост с борта МКС

сегодня в 01:58

В Китае составили топ-5 колоритных городов России

сегодня в 01:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1