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Бездомный пёс потерял зрение, но обрёл поводыря, дружба с которым обошла все законы природы

Собаки постоянно становятся поводырями для людей с нарушениями зрения. Но что делать, если сам пёсик ослеп? Именно в такой ситуации оказался мохнатый герой этого материала.

13 июня, 10:02

Фото © Facebook / Saving Grace Animal Society

В начале этого года на улицах города Альберты, Канада, прохожие нашли полуслепого пса в компании с котом. Пытаясь согреться, они изо всех сил жались друг к другу. Пока зверята совсем не замёрзли, их отвезли в местный приют для животных Saving Grace Animal Society. Осмотрев глаза пёселя, специалисты поняли: их нужно удалять, катаракта уже не оставила живого места.

Фото © Facebook / Saving Grace Animal Society

Фото © Facebook / Saving Grace Animal Society

Пока пёс, которому дали кличку Спайк, приходил в себя после операции, ориентироваться ему помогал тот самый кот Макс, с которым они попали в приют. Как сказала представительница организации, кошка стала для собаки не просто поводырём, а другом и компаньоном до конца жизни.

Должно быть, их дружба началась ещё на улице, когда они сидели вместе, чтобы согреться. Теперь Макс даёт Спайку комфорт и поддержку, которые ему так необходимы. Он ощущает запах кота и чувствует, что тот рядом — это своеобразный способ снизить стресс и беспокойство

Аманда МакКлаган

Фото © Facebook / Saving Grace Animal Society

Фото © Facebook / Saving Grace Animal Society

Когда питомцы немного отошли от жизни на улице, сотрудники приюта стали искать для них дом. В Facebook, в группе Saving Grace Animal Society, они опубликовали пост, в котором рассказали милую историю жизни напарников и то, что теперь их нельзя разлучать.

Макс — это инь своего ян. Он — единственная постоянная часть жизни Спайка, поэтому необходимо, чтобы их приютили вместе. Макс — ещё тот персонаж, он не раз вас рассмешит

Saving Grace Animal Society

Приютить парочку захотело сразу несколько человек. Среди них нашлась та самая хозяйка, которая сможет сделать жизнь Спайка и Макса идеальной. Всего через 11 дней после публикации объявления мохнатых друзей забрали домой, пишет Daily Paws.

40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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