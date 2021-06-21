На трассе Хабаровск – Владивосток в жуткой аварии погибло четыре человека

На трассе Хабаровск – Владивосток произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. В результате лобового столкновения автомобилей "Субару-Импреза" и "Тойота-Витц" погибло четыре человека, в том числе ребёнок, который скончался на месте.

Как пишет DVHAB.ru со ссылкой на данные ГИБДД, аварию устроила хабаровчанка, управлявшая "импрезой". Семья на этом автомобиле двигалась из Владивостока в сторону краевого центра. За рулём находилась 26-летняя женщина, в пассажирах были её супруг 25 лет, семилетний сын пары и 47-летняя женщина — мать водителя. В результате лобового столкновения мужчина погиб.

"Водитель на прямом участке дороги, двигаясь по своей полосе, не обеспечила постоянный контроль за движением своего транспортного средства, не справилась с управлением, допустила занос автомобиля с разворотом, выехав на полосу встречного движения, в результате чего допустила столкновение с машиной, едущей во встречном направлении", — пояснили в дорожной полиции.

В "тойоте" также ехала семья — за рулём 51-летняя женщина, а пассажирами были её 71-летняя мать и два племянника в возрасте 6 и 15 лет. В результате ДТП на месте погибли водитель и младший ребёнок. Старший выжил и был доставлен в краевую клиническую больницу № 2.