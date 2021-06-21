Раскрыта причина, по которой американец протаранил участников гей-парада
В результате инцидента один человек погиб, двое получили травмы. Водитель пикапа был задержан на месте ЧП.
Фото © Twitter / IanMargolWPLG
Водитель пикапа неумышленно въехал в участников парада сексуальных меньшинств в американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщил мэр города Дин Транталис.
"По мере того как все факты собираются, становится ясно, что произошёл несчастный случай, в результате которого водитель пикапа потерял управление", — заявил Транталис на своей странице в "Твиттере".
Напомним, водитель пикапа сбил несколько участников парада ЛГБТ-сообщества накануне. Один человек погиб, двое пострадали. Автомобиль буквально на сантиметры разминулся с машиной члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц.
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