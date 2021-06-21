Раскрыта причина, по которой американец протаранил участников гей-парада

Водитель пикапа неумышленно въехал в участников парада сексуальных меньшинств в американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщил мэр города Дин Транталис.

"По мере того как все факты собираются, становится ясно, что произошёл несчастный случай, в результате которого водитель пикапа потерял управление", — заявил Транталис на своей странице в "Твиттере".