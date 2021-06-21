К середине недели в центре Европейской России столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Спадать жара может начать в четверг, пятницу и субботу. А вот на северо-западе Европейской России, как сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, аномальная погода продержится до среды.

"Воздух будет трансформироваться — прогреваться и прогреваться… до четверга включительно. Температура будет повышаться всё больше и больше: облаков нет, солнце насыщено энергией… Точно такая же погода в пустынях, сейчас у нас как в пустыне", — рассказал учёный в беседе с РИА "Новости".

Вильфанд обращает внимание на то, что сейчас в России сложились такие климатические условия, которые наблюдаются в пустыне Каракумы. Такой антициклон называют блокирующим: по его периферии пробегают воздушные массы, насыщенные влагой, но к центру они не подбираются.

Помимо европейской части России аналогичная погода будет и в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях. Там температура может достигать 35–37 градусов тепла. Спад жары тоже ожидается со среды.