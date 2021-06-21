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Регион
Опубликовано 21 июня 2021, 02:45
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Преуспел не только в беге: Самый быстрый человек Земли стал отцом близнецов

Фото © Instagram / usainbolt

Фото © Instagram / usainbolt

Ямайский бегун Усэйн Болт поделился радостью с подписчиками, те дружно принялись поздравлять прославленного спортсмена.

Двое сыновей-близнецов родились в семье ямайского бегуна Усэйна Болта. Он во второй раз стал родителем и опубликовал семейное фото в своём блоге в "Инстаграме" в День отца.

На фото запечатлён сам Болт, его возлюбленная Касси Беннет, их годовалая дочь Олимпия и новорождённые сыновья. Последних назвали Тандер и Сент-Лео. Точная дата рождения близнецов не сообщается. Аналогичные снимки появились и в аккаунте Беннет. Она поздравила Болта с Днём отца.

"Ты опора этой семьи и величайший папочка для наших малышей. Мы любим тебя бесконечно!" — написала она.

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Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он установил восемь мировых рекордов. Спортсмен считается самым быстрым человеком в мире.

Ранее 22-летний вратарь сборной России Матвей Сафонов впервые стал отцом. У него родилась дочь, которую назвали Майей.

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Артем Порвин
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