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Российские работодатели рассказали о готовности повышать зарплаты

Согласно результатам опроса, большинство из них уже в этом году планируют произвести индексацию.

21 июня, 02:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Свыше половины работодателей России готовы поднять зарплаты своим сотрудникам и индексировать их доходы. Также существенная часть представителей бизнеса заявляет о том, что хочет провести расширение штата.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования международного кадрового агентства Kelly Services "Рынок труда глазами работодателей – 2021", в основном компании намерены предлагать относительно небольшое увеличение зарплат — на 4–6% — всем штатным сотрудникам. Ещё 7% готовы увеличить выплаты более чем на 7%.

При этом издание обращает внимание на тот факт, что средний уровень предлагаемой зарплаты в РФ в мае вырос на 7% (до 48,3 тысячи рублей) по сравнению с январём этого года. Правда, по оценке hh.ru, работодатели склонны предлагать больше денег только отдельным специалистам.

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Ранее были названы регионы РФ с самыми состоятельными семьями. Рейтинг составлялся из расчёта денежного остатка после минимальных затрат семейства. Основанием стала статистика по зарплатам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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