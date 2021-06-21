Российские работодатели рассказали о готовности повышать зарплаты

Свыше половины работодателей России готовы поднять зарплаты своим сотрудникам и индексировать их доходы. Также существенная часть представителей бизнеса заявляет о том, что хочет провести расширение штата.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования международного кадрового агентства Kelly Services "Рынок труда глазами работодателей – 2021", в основном компании намерены предлагать относительно небольшое увеличение зарплат — на 4–6% — всем штатным сотрудникам. Ещё 7% готовы увеличить выплаты более чем на 7%.

При этом издание обращает внимание на тот факт, что средний уровень предлагаемой зарплаты в РФ в мае вырос на 7% (до 48,3 тысячи рублей) по сравнению с январём этого года. Правда, по оценке hh.ru, работодатели склонны предлагать больше денег только отдельным специалистам.