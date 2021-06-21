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За сутки в России снова выявили более 17 тысяч случаев коронавируса

Если в столице сегодня обошлось без антирекорда, то в Московской области зафиксирован максимум за всю пандемию.

21 июня, 08:16
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

За сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, умерло 440 пациентов, полностью выздоровел 8361 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего заболевших — в Москве (+7584 за сутки), Подмосковье (+1811), Петербурге (+1046), Нижегородской области (+268) и Бурятии (+243). Если в столице сегодня обошлось без антирекорда, то в Московской области зафиксирован максимум за всю пандемию. Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Таким образом, всего с начала эпидемии зарегистрировано 5 334 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 129 801 человек, выздоровело 4 878 333.

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Напомним, уже десять регионов РФ решили ввести обязательную вакцинацию из-за сложной ситуации с ковидом. При этом СМИ узнали, что власти страны готовят также программу ревакцинации для россиян, у которых количество антител в крови снизилось до недостаточного уровня.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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