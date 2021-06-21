В Подмосковье зафиксирован антирекорд по заболеваемости ковидом за сутки

Количество заражённых коронавирусом в Подмосковье за минувшие сутки достигло 1,8 тысячи человек. Об этом сообщила глава Минздрава региона Светлана Стригункова.

"Это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день", — передаёт её слова телеканал "360".

За минувшую неделю в области было выявлено более 8,5 тысячи случаев ковида, подчеркнула министр. По её словам, более тысячи пациентов ежедневно попадают в больницы. В связи с этим в регионе пришлось увеличить количество ковидных коек ещё на две тысячи. Стригункова отметила, что новые места появились в Волоколамске, Балашихе, Королёве, а также в Одинцове.