Глава Башкирии потребовал к июлю привить от ковида 60% госслужащих

В Башкирии 30% госслужащих должны вакцинироваться от ковида до 25 июня, а 60% — к 2 июля. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.

"Руководителям госорганов и местного самоуправления прошу определить количество служащих, а это сотни тысяч людей. Определить прошедших вакцинацию первым компонентом и имеющих противопоказания", — отметил глава Башкирии.

По словам Хабирова, вакцинация государственных служащих — его требование. Если чиновники не прививаются от инфекции, агитируя других поставить вакцину, то они "не понимают сути госслужбы".

"Я не представляю, как сотрудники администрации главы республики, которые с утра и до вечера занимаются борьбой с коронавирусом, убеждая людей вакцинироваться, сами не вакцинируются. Как и члены правительства, министерств. Я этого не понимаю. Это значит, что кадровая работа у вас поставлена ненадлежащим образом. Значит, вы стали набирать людей, которые не понимают сути госслужбы", — подчеркнул Хабиров.