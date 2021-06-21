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Глава Башкирии потребовал к июлю привить от ковида 60% госслужащих

Если чиновники агитируют население вакцинироваться, но сами этого не делают, они не понимают сути госслужбы, считает Хабиров.

21 июня, 07:36
<p>Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

В Башкирии 30% госслужащих должны вакцинироваться от ковида до 25 июня, а 60% — к 2 июля. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.

"Руководителям госорганов и местного самоуправления прошу определить количество служащих, а это сотни тысяч людей. Определить прошедших вакцинацию первым компонентом и имеющих противопоказания", — отметил глава Башкирии.

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По словам Хабирова, вакцинация государственных служащих — его требование. Если чиновники не прививаются от инфекции, агитируя других поставить вакцину, то они "не понимают сути госслужбы".

"Я не представляю, как сотрудники администрации главы республики, которые с утра и до вечера занимаются борьбой с коронавирусом, убеждая людей вакцинироваться, сами не вакцинируются. Как и члены правительства, министерств. Я этого не понимаю. Это значит, что кадровая работа у вас поставлена ненадлежащим образом. Значит, вы стали набирать людей, которые не понимают сути госслужбы", — подчеркнул Хабиров.

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Власти Башкирии ранее ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, купить товары или получить услуги можно только при наличии отрицательного теста на ковид или вакцинации. А, например, с 22 июня такие же документы нужны будут для посещения музеев, театров, кинотеатров и ночных клубов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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