Партия Пашиняна набрала достаточно голосов для формирования правительства

Политическая партия исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. Об этом сообщил глава ЦИК республики Тигран Мукучян.

"Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право", — сказал Мукучян, отметив, что партия Пашиняна набрала 53,92% голосов.

Согласно предварительным результатам выборов, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.