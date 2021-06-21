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Партия Пашиняна набрала достаточно голосов для формирования правительства

Сообщается, что блок экс-президента республики Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.

21 июня, 07:13
<p>Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Политическая партия исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. Об этом сообщил глава ЦИК республики Тигран Мукучян.

"Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право", — сказал Мукучян, отметив, что партия Пашиняна набрала 53,92% голосов.

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах

Согласно предварительным результатам выборов, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.

Ранее сообщалось, что, согласно законодательству Армении, политическим силам нужно формировать так называемое стабильное парламентское большинство с поддержкой 54% избирателей. В свою очередь, Пашинян уже обратился с поздравлениями к гражданам республики, заявив о победе своей партии на внеочередных парламентских выборах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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