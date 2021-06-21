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Десятый российский регион намерен ввести обязательную вакцинацию от ковида

Данная мера будет распространяться на сотрудников сферы торговли, транспорта, социально-культурных объектов, а также на госслужащих, работников образовательных учреждений и общепита, отметил губернатор субъекта. Уже на этой неделе будут определены сроки и порядок процесса.

21 июня, 06:56
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В связи с ростом числа заболевших в ближайшее время в Мурманской области введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Таким образом, регион станет уже десятым в стране, который предпринимает такую меру.

"Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Все процедуры, сроки и порядки определим в ближайшие два дня, дополнительно объявим", — сказал политик на оперативном совещании.

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Обязательная вакцинация будет распространяться на сотрудников сферы торговли, транспорта, социально-культурных объектов, а также на госслужащих, работников образовательных учреждений и общепита, подчеркнул Чибис. По его словам, количества привитых жителей Мурманской области в данный момент недостаточно для формирования коллективного иммунитета против инфекции. Губернатор добавил, что уже на этой неделе будут определены сроки и порядок вакцинации.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ленобласти, Кузбассе, Тверской области, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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