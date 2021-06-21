Десятый российский регион намерен ввести обязательную вакцинацию от ковида

В связи с ростом числа заболевших в ближайшее время в Мурманской области введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Таким образом, регион станет уже десятым в стране, который предпринимает такую меру.

"Мы готовимся к обязательной вакцинации для отдельных категорий работников. Все процедуры, сроки и порядки определим в ближайшие два дня, дополнительно объявим", — сказал политик на оперативном совещании.