Врач рассказал, откуда берётся запах гнили после ковида

Пациенты, переболевшие коронавирусом, после выздоровления иногда могут чувствовать запах гнили. Как рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, это может быть связано с воспалением гайморовых пазух.

"Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется всё сильнее с каждым днём", — пояснил медик в интервью Ura.ru.

Заболевание CoViD-19 в некоторых случаях приводит к ринитам, которые провоцируют гайморит, отметил Зайцев. По его словам, самолечение в этом случае ни к чему хорошему не приведёт, поэтому необходимо обратиться к врачу и сделать рентген или КТ пазух носа.