Врач рассказал, откуда берётся запах гнили после ковида
По словам специалиста, самолечение в этом случае ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому необходимо обратиться к медикам и сделать рентген или КТ пазух носа.
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Пациенты, переболевшие коронавирусом, после выздоровления иногда могут чувствовать запах гнили. Как рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, это может быть связано с воспалением гайморовых пазух.
"Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется всё сильнее с каждым днём", — пояснил медик в интервью Ura.ru.
Заболевание CoViD-19 в некоторых случаях приводит к ринитам, которые провоцируют гайморит, отметил Зайцев. По его словам, самолечение в этом случае ни к чему хорошему не приведёт, поэтому необходимо обратиться к врачу и сделать рентген или КТ пазух носа.
Ранее ревматолог перечислила аутоиммунные заболевания, которые вызывает ковид. При этом врач отметила, что симптомы таких недугов проявляются не сразу. Они могут дать знать о себе через один, три или шесть месяцев.
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