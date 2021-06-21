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Врач рассказал, откуда берётся запах гнили после ковида

По словам специалиста, самолечение в этом случае ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому необходимо обратиться к медикам и сделать рентген или КТ пазух носа.

21 июня, 06:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пациенты, переболевшие коронавирусом, после выздоровления иногда могут чувствовать запах гнили. Как рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, это может быть связано с воспалением гайморовых пазух.

"Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется всё сильнее с каждым днём", — пояснил медик в интервью Ura.ru.

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Заболевание CoViD-19 в некоторых случаях приводит к ринитам, которые провоцируют гайморит, отметил Зайцев. По его словам, самолечение в этом случае ни к чему хорошему не приведёт, поэтому необходимо обратиться к врачу и сделать рентген или КТ пазух носа.

Ранее ревматолог перечислила аутоиммунные заболевания, которые вызывает ковид. При этом врач отметила, что симптомы таких недугов проявляются не сразу. Они могут дать знать о себе через один, три или шесть месяцев.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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