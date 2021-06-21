Мэр Краснодара Евгений Первышов объявил 21 июня, что заболевшие CоViD-19 и непривитые сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений будут лишаться премий и надбавок до конца 2021 года. Об этом информирует РИА "Новости".

"Мы работаем в тесном контакте с населением. И сотрудники администрации могут быть подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а также стать ещё и переносчиками этой инфекции", — отметил Первышов в ходе совещания в мэрии.

Градоначальник уточнил, что в краснодарской мэрии и подведомственных ей учреждениях будет действовать правило: если чиновник заболеет коронавирусной инфекцией и выяснится, что он не прививался от ковида доступными в России вакцинами, то он будет работать за окладную часть.