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"Будут работать за голый оклад": В Краснодаре непривитых и заболевших коронавирусом чиновников лишат премий

Мэр кубанской столицы отметил, что сотрудники администрации могут быть подвержены заражению ковидом, а также стать переносчиками инфекции.

21 июня, 08:08
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Мэр Краснодара Евгений Первышов объявил 21 июня, что заболевшие CоViD-19 и непривитые сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений будут лишаться премий и надбавок до конца 2021 года. Об этом информирует РИА "Новости".

"Мы работаем в тесном контакте с населением. И сотрудники администрации могут быть подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а также стать ещё и переносчиками этой инфекции", — отметил Первышов в ходе совещания в мэрии.

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Градоначальник уточнил, что в краснодарской мэрии и подведомственных ей учреждениях будет действовать правило: если чиновник заболеет коронавирусной инфекцией и выяснится, что он не прививался от ковида доступными в России вакцинами, то он будет работать за окладную часть.

"В таком случае он будет лишён любых премий, надбавок до конца этого года и будет работать за голый оклад", — заключил Первышов в ходе совещания.

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Ранее Лайф рассказывал, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ленобласти, Кузбассе, Тверской области, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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