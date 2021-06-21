Названы компании, участвующие в эксперименте с CoViD-free-зонами в Москве
Среди них — рестораны, бары, кафе и другие организации. В частности, в списках, например, числятся следующие заведения: "Тануки", "Островная кухня", "Текила бар энд бум", "Рок-н-ролл", "Лето близко" и "Мост лаундж".
Фото © Pixabay
Свыше сотни московских компаний участвуют в эксперименте со свободными от коронавируса зонами. Он стартовал 19 июня, итоги подведут 29 июня.
Согласно данным реестра, размещённого на портале i.moscow, 108 фирм подали заявки на создание так называемых CoViD-free-зон. Отмечается, что среди участников есть рестораны, бары, кафе и другие организации. В частности, в списках, например, числятся следующие заведения: "Тануки", "Островная кухня", "Текила бар энд бум", "Рок-н-ролл", "Лето близко" и "Мост лаундж".
Напомним, мэр Сергей Собянин анонсировал появление в заведениях общепита Москвы первых зон, свободных от коронавируса. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет.
Комментариев: 0