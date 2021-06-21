Автобус с детьми загорелся после ДТП на Кубани. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На трассе Джубга — Сочи в Краснодарском крае по неизвестным причинам загорелся автобус, который вёз детей из пансионата "Шахтинский текстильщик". Возгорание произошло в результате ДТП.

Как рассказал источник Лайфа, десять автобусов ехали в составе колонны, детей после смены в "Шахтинском текстильщике" отвозили домой в Краснодар. Во время движения у одного из автобусов отказали тормоза — и он врезался в другой. После столкновения последовало возгорание.

Детей успели вывести из транспортного средства, ожогов они не получили, но восемь из них отправили на осмотр в больницу с ушибами. Также пострадал один водитель. Огонь был ликвидирован на площади в 12 квадратов.