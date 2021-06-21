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Автобус с детьми загорелся после ДТП на Кубани

Школьников успели вывести из транспортного средства, ожогов они не получили, но восемь из них отправили на осмотр в больницу с ушибами. Также пострадал водитель.

21 июня, 07:58

Автобус с детьми загорелся после ДТП на Кубани. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На трассе Джубга — Сочи в Краснодарском крае по неизвестным причинам загорелся автобус, который вёз детей из пансионата "Шахтинский текстильщик". Возгорание произошло в результате ДТП.

Как рассказал источник Лайфа, десять автобусов ехали в составе колонны, детей после смены в "Шахтинском текстильщике" отвозили домой в Краснодар. Во время движения у одного из автобусов отказали тормоза — и он врезался в другой. После столкновения последовало возгорание.

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Детей успели вывести из транспортного средства, ожогов они не получили, но восемь из них отправили на осмотр в больницу с ушибами. Также пострадал один водитель. Огонь был ликвидирован на площади в 12 квадратов.

А ранее Лайф писал, как в Петербурге водитель кроссовера пошёл на обгон и снёс девушку прямо на зебре. В результате столкновения пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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