НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"А давно США стали жить по законам?": Захарова ответила на заявление Псаки о продолжении политики антироссийских санкций

Дипломат напомнила, как Штаты вмешивались в дела Югославии и Ирака, предложив Вашингтону сначала "наказать самого себя".

21 июня, 07:39
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон по-прежнему будет усиливать санкции в отношении Москвы, так как этого требует закон.

"А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие", — написала Захарова в телеграм-канале.

Посол РФ в США назвал "не тем сигналом" новые антироссийские санкции Вашингтона

Посол РФ в США назвал "не тем сигналом" новые антироссийские санкции Вашингтона

Дипломат напомнила, как Штаты вмешивались в дела Югославии и Ирака, предложив Вашингтону сначала "наказать самого себя". А уже после пускай Белый дом будет слово "закон" произносить, отрезала Захарова.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что прошедшие в Женеве переговоры президентов России и США никак не повлияли на политику антироссийских санкций Вашингтона. По её словам, "закон требует" продолжения рассмотрения этого вопроса.

Аналитик назвал "техническим моментом" решение США по новым санкциям против "Северного потока — 2"

Аналитик назвал "техническим моментом" решение США по новым санкциям против "Северного потока — 2"

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток – 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Бег с препятствиями по карусели": Захарова раскрыла, зачем США готовят новые антироссийские санкции

вчера в 15:34

Россия намерена призвать ОБСЕ к воздействию на Киев в вопросе Донбасса

вчера в 09:50

Партия Пашиняна набрала достаточно голосов для формирования правительства

сегодня в 07:13

В Подмосковье зафиксирован антирекорд по заболеваемости ковидом за сутки

сегодня в 08:10

"Будут работать за голый оклад": В Краснодаре непривитых и заболевших коронавирусом чиновников лишат премий

сегодня в 08:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1