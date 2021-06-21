Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон по-прежнему будет усиливать санкции в отношении Москвы, так как этого требует закон.

"А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие", — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, как Штаты вмешивались в дела Югославии и Ирака, предложив Вашингтону сначала "наказать самого себя". А уже после пускай Белый дом будет слово "закон" произносить, отрезала Захарова.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что прошедшие в Женеве переговоры президентов России и США никак не повлияли на политику антироссийских санкций Вашингтона. По её словам, "закон требует" продолжения рассмотрения этого вопроса.