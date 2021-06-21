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Встреча Путина и Байдена в Женеве не изменила политику антироссийских санкций, заявили в Белом доме

Период, когда было сделано объявление о новом пакете ограничений против Москвы, не имеет значения, отметила пресс-секретарь администрации президента США. По её словам, Вашингтон по-прежнему будет усиливать давление.

21 июня, 06:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Прошедшие в Женеве переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена никак не повлияли на политику антироссийских санкций Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия", — передаёт New York Times её слова.

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Период, когда было сделано объявление о новом пакете санкций против России, не имеет значения, отметила пресс-секретарь Белого дома. Она подчеркнула, что после саммита глав государств "ничего не изменилось" и Вашингтон по-прежнему будет усиливать давление.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".

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Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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