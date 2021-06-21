Встреча Путина и Байдена в Женеве не изменила политику антироссийских санкций, заявили в Белом доме

Прошедшие в Женеве переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена никак не повлияли на политику антироссийских санкций Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия", — передаёт New York Times её слова.

Период, когда было сделано объявление о новом пакете санкций против России, не имеет значения, отметила пресс-секретарь Белого дома. Она подчеркнула, что после саммита глав государств "ничего не изменилось" и Вашингтон по-прежнему будет усиливать давление.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".