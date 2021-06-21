Набиуллина раскрыла самую опасную стратегию инвестирования

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что самой опасной из всех стратегий инвестирования являются спекулятивные криптоактивы, так как их цена очень волатильна, что может привести к колоссальным потерям. Об этом глава ЦБ РФ сообщила в интервью kp.ru.

"Центральный банк никогда не даёт советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно", — сказала Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что копить сбережения нужно в той валюте, в которой планируется тратить средства. По её словам, тенденции на рынке, когда одна валюта растёт или падает на протяжении долгого времени, ничего не говорят о том, каким будет курс в момент, когда человеку понадобятся деньги. Набиуллина подчеркнула, что "потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать".