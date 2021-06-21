Набиуллина раскрыла самую опасную стратегию инвестирования
Глава Банка России отметила, что хранить сбережения нужно в той валюте, в какой человек планирует тратить средства.
Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что самой опасной из всех стратегий инвестирования являются спекулятивные криптоактивы, так как их цена очень волатильна, что может привести к колоссальным потерям. Об этом глава ЦБ РФ сообщила в интервью kp.ru.
"Центральный банк никогда не даёт советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно", — сказала Набиуллина.
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Глава Банка России отметила, что копить сбережения нужно в той валюте, в которой планируется тратить средства. По её словам, тенденции на рынке, когда одна валюта растёт или падает на протяжении долгого времени, ничего не говорят о том, каким будет курс в момент, когда человеку понадобятся деньги. Набиуллина подчеркнула, что "потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать".
Ранее в ЦБ рассказали, что может вызвать взрывной рост цен в России. Глава Банка России заявила, что в развитых странах люди привыкли, что цены не повышаются. Поэтому там возможны другие настройки экономики.
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