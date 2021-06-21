Немцы возмутились речью Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны

Некоторые граждане ФРГ раскритиковали видеообращение канцлера Ангелы Меркель, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны. Они отменили, что не причастны к событиям 80-летней давности.

В своём выступлении канцлер Германии заявила, что ФРГ признаёт свою ответственность за преступления Гитлера. А также она подчеркнула, что Германия нуждается в диалоге с Россией, поскольку между странами есть тесная экономическая и историческая связь.

"Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте наконец постоянно напоминать про это данным поколениям", — написал Hans-Joachim Baldamus.

Другой пользователь обратил внимание, что об одном и том же канцлер Германии говорит уже не впервой. При этом он подчеркнул, что не виноват в том, что произошло за 40 лет до его рождения.

"Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я всё это прошёл и больше не думаю об этом", — заявил Lars Wiemann.

Вместе с тем интернет-пользователи пристыдили Меркель за плохие отношения с Россией. По их мнению, ухудшение отношений между странами происходит по вине немецких властей.