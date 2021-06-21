Если в России снизить ключевую ставку Центробанка до 0% по примеру развитых стран, это приведёт к двузначным значениям инфляции, падению курса рубля. Такую перспективу обрисовала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжёлых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу", — сказала Набиуллина в интервью kp.ru.

Она отметила, что в развитых странах у населения и бизнеса другие ожидания по инфляции. Проще говоря, люди привыкли, что цены не растут, поэтому ажиотажный спрос в магазинах не возникает даже во время кризисов. В России же не так — за последние десятилетия инфляция ощутимо колебалась.

"Доверие к финансовым властям не так прочно, поэтому инфляционные ожидания сразу подскочили до рекордного уровня. И сейчас люди ждут, что инфляция будет расти двузначными темпами. Это разгоняет потребительское поведение", — сказала глава ЦБ.

Она рассказала, как "раскручивается инфляционная спираль". Ожидая роста цен, россияне перестают сберегать. С учётом низких ставок по кредитам многие переходят к потреблению, покупкам.

"Производство при этом быстро не приспосабливается. Цены растут ещё быстрее", — пояснила глава Банка России.