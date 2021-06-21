Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Североатлантический альянс в поддержании неопределённости по срокам принятия Киева в НАТО. Он потребовал предоставить чёткий список реформ, которые требуются от Незалежной. Кулеба напомнил, что на последнем саммите в Брюсселе страны – участницы НАТО в очередной раз подтвердили данные в 2008 году обещания о членстве Украины в организации, но "не дали ни единого намёка" на конкретику.

"Честно говоря, пока мы знаем, что есть политическая воля и достаточно времени для достижения поставленной цели. Вопрос о том, как мы вступим в НАТО, нас не особо беспокоит", — сказал Кулеба журналистам на полях Анатолийского дипломатического форума в Анталье, пишет "Анадолу".

Украинский министр отметил, что с 2008 года Украина предпринимает всяческие усилия, чтоб соответствовать требованиям альянса, но если спросить его, что делает в ответ НАТО, то можно услышать: "Ничего". "С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения", — отмечает Кулеба. Глава МИД Украины призвал предоставить конкретный список реформ и определить, каких именно реорганизаций хотят от Незалежной. "Дайте нам чёткий список. Потому что, чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас".