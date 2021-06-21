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"Не дали ни единого намёка": Глава МИД Украины пожаловался на нерешительность НАТО

Дипломат потребовал от Североатлантического альянса чёткого списка реформ, которых хотят от Киева.

21 июня, 04:23
<p>Фото © ТАСС / YVES HERMAN</p>

Фото © ТАСС / YVES HERMAN

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Североатлантический альянс в поддержании неопределённости по срокам принятия Киева в НАТО. Он потребовал предоставить чёткий список реформ, которые требуются от Незалежной. Кулеба напомнил, что на последнем саммите в Брюсселе страны – участницы НАТО в очередной раз подтвердили данные в 2008 году обещания о членстве Украины в организации, но "не дали ни единого намёка" на конкретику.

"Честно говоря, пока мы знаем, что есть политическая воля и достаточно времени для достижения поставленной цели. Вопрос о том, как мы вступим в НАТО, нас не особо беспокоит", — сказал Кулеба журналистам на полях Анатолийского дипломатического форума в Анталье, пишет "Анадолу".

Украинский министр отметил, что с 2008 года Украина предпринимает всяческие усилия, чтоб соответствовать требованиям альянса, но если спросить его, что делает в ответ НАТО, то можно услышать: "Ничего". "С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения", — отмечает Кулеба. Глава МИД Украины призвал предоставить конкретный список реформ и определить, каких именно реорганизаций хотят от Незалежной. "Дайте нам чёткий список. Потому что, чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас".

Генсек НАТО потребовал от Украины "большего" для вступления в альянс

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Ранее Лайф писал, что экс-посол США указал на ошибку Зеленского по членству в НАТО. В ближайшее время Украине не стоит рассчитывать даже на предоставление плана действий по членству в альянсе, подчеркнул дипломат.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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