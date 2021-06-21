Немецкие СМИ указали на роковое заблуждение Запада насчёт России
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Колумнист Die Welt считает самообманом концепцию о развале Советского Союза. Эта ошибка многого стоила.
Поверив в концепции американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории" России после развала СССР, Запад совершил роковую ошибку, которая стоила гегемонии США. Об этом пишет в своей статье колумнист немецкой Die Welt Михаэль Штюрмер. Саммит в Женеве её обнажил, считает автор.
Он отмечает, что эйфория от победы западной цивилизации, от окончания эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн продлилась недолго. Это было всего лишь красивой фантазией. Так как Россия "из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования" под новым руководством вернулась на международную арену и заявила о нежелании играть вторые роли в новом миропорядке. И рано западные страны улыбались, принимая Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учёта мнения Москвы, пишет автор.
"России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день... Теория "конца истории" была всего лишь западным фэнтези", — выразил мнение колумнист.
По мнению Штюрмера, теперь понятно, что лучший шанс был между агониями Москвы и триумфами США, сейчас он упущен и вряд ли представится ещё. А короткий период слабости, которую испытала Россия, привидевшийся Западу концом, стал "роковым самообманом".
Ранее Лайф писал, как отреагировали западные СМИ на интервью Путина каналу NBC. Цитаты российского лидера сразу же были разобраны мировыми изданиями и газетами.