Колумнист Die Welt считает самообманом концепцию о развале Советского Союза. Эта ошибка многого стоила.

Поверив в концепции американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории" России после развала СССР, Запад совершил роковую ошибку, которая стоила гегемонии США. Об этом пишет в своей статье колумнист немецкой Die Welt Михаэль Штюрмер. Саммит в Женеве её обнажил, считает автор.

Он отмечает, что эйфория от победы западной цивилизации, от окончания эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн продлилась недолго. Это было всего лишь красивой фантазией. Так как Россия "из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования" под новым руководством вернулась на международную арену и заявила о нежелании играть вторые роли в новом миропорядке. И рано западные страны улыбались, принимая Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учёта мнения Москвы, пишет автор.

"России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день... Теория "конца истории" была всего лишь западным фэнтези", — выразил мнение колумнист.

По мнению Штюрмера, теперь понятно, что лучший шанс был между агониями Москвы и триумфами США, сейчас он упущен и вряд ли представится ещё. А короткий период слабости, которую испытала Россия, привидевшийся Западу концом, стал "роковым самообманом".