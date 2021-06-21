Российский рэпер Алишер Валеев, он же Моргенштерн, сделал заявление, что книга еврейского мудреца полностью изменила его взгляды на жизнь, теперь он видит счастье в том, чтобы помогать окружающим, и через это реализоваться как личность.

"Я был конченный эгоист. Утверждал, что пофиг на всё и всех вокруг, меня интересует только моя жизнь. И недавно я понял, что внутреннее состояние напрямую зависит от людей вокруг. Осознал, что я могу сделать счастливыми людей вокруг и через это сделать счастливым себя", — признался музыкант в подкасте комика Данилы Поперечного.

Музыкант поведал, что однажды жизнь потеряла для него краски, и он ушёл в депрессию. Вот тогда и пригодилась книга, подаренная в синагоге. После её прочтения, говорит Моргенштерн, он понял секрет простой счастливой жизни — отдавать миру больше позитива и больше позитива будет возвращаться.

"Я нашел кайф в помощи людям. Когда чувствуешь, что можешь чью-то жизнь поменять — это намного круче, чем завоевать награду", — говорит рэпер.