Россиянам рассказали, когда выгоднее менять работу
В связи с дефицитом кадров в это время есть возможность открыть для себя новую сферу, обозначить свои условия будущему руководству.
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С мая по октябрь низко- или среднеоплачиваемые кадры без сожаления расстаются с рабочими местами в пользу дач и огородов. Поэтому в этот период найти работу гораздо легче, чем в остальное время, особенно осенью, когда весь трудоспособный контингент возвращается к работе. Об этом рассказал президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров.
"В результате у работодателей всегда повышенный спрос в летнее время на людей средней и низкой квалификации, а соискателей на рынке недостаточно. То есть с мая по октябрь — идеальное время, а потом конкуренция резко растёт", — объяснил Алексей Захаров в интервью радио Sputnik.
Бонусом может стать возможность запросить высокую зарплату, говорит специалист. В связи с дефицитом кадров работодатель охотнее идёт на условия соискателя.
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