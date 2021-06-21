Россиянам рассказали, когда выгоднее менять работу

С мая по октябрь низко- или среднеоплачиваемые кадры без сожаления расстаются с рабочими местами в пользу дач и огородов. Поэтому в этот период найти работу гораздо легче, чем в остальное время, особенно осенью, когда весь трудоспособный контингент возвращается к работе. Об этом рассказал президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров.

"В результате у работодателей всегда повышенный спрос в летнее время на людей средней и низкой квалификации, а соискателей на рынке недостаточно. То есть с мая по октябрь — идеальное время, а потом конкуренция резко растёт", — объяснил Алексей Захаров в интервью радио Sputnik.

Бонусом может стать возможность запросить высокую зарплату, говорит специалист. В связи с дефицитом кадров работодатель охотнее идёт на условия соискателя.