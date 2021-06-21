Туроператоры определились со стоимостью отдыха в Турции
Это направление только открывается, ценовая политика довольно динамичная и меняется едва ли не каждый час.
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Российские туристические операторы рассказали о ценах на отдых в Турции, авиасообщение с которой будет возобновлено 22 июня. Пока цены довольно переменчивы и сильно зависят от спроса.
В Ассоциации туроператоров рассказали о ценах на вечер 20 июня за полный пакет. Он включает перелёт туда и обратно, трансфер до места отдыха, проживание, питание по системе "всё включено" и медстраховку.
Можно отдохнуть как за 40 тысяч рублей за двоих, так и заплатить свыше 150 тысяч. Всё зависит от уровня отеля, города вылета и оператора, через которого вы путешествуете.
Например, Coral Travel предлагает отдых в трёхзвёздочном отеле на девять ночей по стоимости от 50 978 рублей за двоих. Вылет в данном случае осуществляется из Москвы. Аналогичный тур с вылетом из Екатеринбурга обойдётся в 71 143 рубля. PEGAS Touristik предлагает туры c вылетом из Москвы в Анталью 22 июня продолжительностью десять дней (девять ночей) на двух взрослых по цене от 55 тысяч до 139 тысяч на двоих. От 42 тысяч рублей начинаются семиночные туры на двоих у ANEX Tour.
Напомним, на днях оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял долгожданное для россиян решение: РФ полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже 22 июня, а 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.
Ранее в АТОР заявили об ажиотажном спросе на путёвки в Турцию после возобновления авиасообщения. Там отметили, что сейчас российских путешественников особенно интересует, когда и на каких условиях они смогут воспользоваться туристическими пакетами.
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