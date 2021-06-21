Туроператоры определились со стоимостью отдыха в Турции

Российские туристические операторы рассказали о ценах на отдых в Турции, авиасообщение с которой будет возобновлено 22 июня. Пока цены довольно переменчивы и сильно зависят от спроса.

В Ассоциации туроператоров рассказали о ценах на вечер 20 июня за полный пакет. Он включает перелёт туда и обратно, трансфер до места отдыха, проживание, питание по системе "всё включено" и медстраховку.

Можно отдохнуть как за 40 тысяч рублей за двоих, так и заплатить свыше 150 тысяч. Всё зависит от уровня отеля, города вылета и оператора, через которого вы путешествуете.

Например, Coral Travel предлагает отдых в трёхзвёздочном отеле на девять ночей по стоимости от 50 978 рублей за двоих. Вылет в данном случае осуществляется из Москвы. Аналогичный тур с вылетом из Екатеринбурга обойдётся в 71 143 рубля. PEGAS Touristik предлагает туры c вылетом из Москвы в Анталью 22 июня продолжительностью десять дней (девять ночей) на двух взрослых по цене от 55 тысяч до 139 тысяч на двоих. От 42 тысяч рублей начинаются семиночные туры на двоих у ANEX Tour.